В Казани выставили на продажу локацию с двумя квестами «Выйти из комнаты»

Фото: скриншот

В Казани выставили на продажу действующую локацию с двумя квестами сети «Выйти из комнаты». Продается она со скидкой — вместо заявленных ранее 1,2 млн рублей купить ее предлагают за 1 миллион.

На продажу выставлены подвижный квест «Ограбление, изменившее мир» и многоярусный квест по мотивам вселенной Гарри Поттера «Тайна башни отважных и благородных». Находится локация в центре Казани на ул. Щапова, следует из объявления, размещенного на «Авито».

Продавец обещает, что бизнес окупится в течение 10 месяцев. Он уже указывает на наличие у сети квестов узнаваемого бренда, call-центра и сайте для бронирования.

При желании новому владельцу предлагается расширить бизнес. В здании, где находится квест, есть свободные помещения.

В прошлом году за 490 тыс. рублей выставляли на продажу локацию сети «Выйти из комнаты» на Баумана с двумя квестами — «Побег из Спрингфилда» (по миру культового мультфильма «Симпсоны») и «Зима близко».

Татьяна Демина