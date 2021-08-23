Россияне стали лидерами среди иностранцев по числу посетивших Турцию в январе— июле 2021 года

Фото: Максим Платонов (архив)

За первые 7 месяцев 2021 года в Турции побывали 1,554 млн россиян, 807 тысяч из которых — в июле. Они составили 15,4% общего числа иностранных туристов, посетивших страну в январе — июле.

Для сравнения, за первые 7 месяцев прошлого года, включая период жестких «ковидных» ограничений, Турцию посетили только 332 тыс. жителей России.

Всего в Турции за указанный период отдохнули 10 млн человек. Их них 1,26 миллиона — немецкие туристы, еще 1,11 миллиона — украинские, сообщается на сайте Министерства культуры и туризма страны.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, Россия возобновила авиасообщение с Турцией с 22 июня. До этого 15 августа полеты туда были под запретом из-за ситуации с коронавирусом.

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране введут обязательные ПЦР-тесты для посещения концертов и кинотеатров. Мера затронет непривитых от коронавируса граждан.



Татьяна Демина