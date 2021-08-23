УНИКС объявил о расставании с форвардом Джоном Холландом

Американский форвард Джон Холланд покидает УНИКС, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Соглашение с баскетболистом истекло нынешним летом, стороны решили не продлевать сотрудничество. Холланд продолжит карьеру в чемпионате Пуэрто-Рико.

«Мы благодарим Джона за вклад в победы команды и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.

Всего в прошлом сезоне Холланд провел 43 игры за УНИКС в различных турнирах. В Единой лиге ВТБ он набирал в среднем 9.1 очка, 2.9 подбора, 1.9 передачи, 1.2 перехвата за 21.9 минуты игрового времени. В играх Еврокубка-2020/21 средняя статистика Холланда составила 10.3 очка, 2.3 подбора, 1.7 передачи, 0.9 перехвата за 22.3 минуты на паркете.

Напомним, ранее УНИКС подписал первого итальянского игрока в истории клуба. Им стал разыгрывающий Марко Списсу.