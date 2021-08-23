В ГУ МЧС РФ по Татарстану опровергли переход лесного пожара на дома в одном из поселков республики

В ГУ МЧС РФ по РТ опровергли переход лесного пожара на дома в поселке Верхний Каран Лениногорского района. В ведомстве заявили, что информация, распространившаяся сегодня в соцсетях, ложная и ничем не подтверждается.



Фотография сделана в одном из регионов России, подверженных стихийным пожарам в населенных пунктах, заявили в ГУ МЧС РФ по РТ. В ведомстве подчеркнули, что в Татарстане случаев перехода огня из леса на поселки не зарегистрировано.

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Напомним, по 26 августа на территории Татарстана объявлено штормовое предупреждение, так как сохранится высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожароопасность лесов.

В Татарстане в 2021 году количество термических точек увеличилось в 1,7 раза. Как сообщалось 19 августа, в республике выявили уже 992 термические точки, в то время как в прошлом году их было 587.

Татьяна Демина