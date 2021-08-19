В Татарстане в 2021 году в 1,7 раза выросло количество термических точек

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в 2021 году количество термических точек увеличилось в 1,7 раза. В республике выявили уже 992 термические точки, в то время как в прошлом году их было 587.

Общая площадь лесных пожаров составила около 106 га. Ущерб, причиненный ими, оценивается в 5 млн рублей, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

В республике с начала весенне-летнего пожароопасного периода зарегистрировали 1632 пожара, связанных с горением сухой травы, мусора, твердых бытовых отходов на открытых территориях общей площадью более 65 гектаров. Этот показатель на 14% больше прошлогоднего.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По фактам природных пожаров в Татарстане сотрудниками Госпожнадзора возбуждено уже 554 административных дела. К ответственности привлекли 503 лица.

18 августа в лесу Альметьевского района произошел первый случай перехода огня в стадию верхового пожара. Площадь горевшего участка составила 5500 кв. метров.

Сообщается, что все лесные пожары в республике ликвидируются в течение 3-5 часов с момента их обнаружения. До 20 августа в Татарстане действует штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью лесов.



Татьяна Демина