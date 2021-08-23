Единовременные «школьные» выплаты получили родители свыше 20 млн детей

Фото: Максим Платонов (архив)

По состоянию на утро 23 августа единовременные выплаты на школьников в размере 10 тыс. рублей перечислены родителям 20 млн 70 тыс. детей. Это 98% от планируемого числа получателей.

— Все заявления на выплаты обрабатываются в кратчайшие сроки. Прием заявлений продолжается, — сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Обратиться за получением единовременного пособия можно до 1 ноября 2021 года, пишет ТАСС.

В общей сложности ожидается, что выплату на подготовку к школе получат родители 20,4 млн детей в возрасте от 6 до 18 лет. Она также положена семьям, воспитывающим лиц в возрасте от 18 до 23 лет с ограниченными возможностями здоровья, которые продолжают учиться по основным образовательным программам.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Прием заявлений на единовременную выплату стартовал 15 июля. На эти цели правительство выделило 204 млрд рублей. Пособие можно получить только безналичным способом, на банковскую карту. Форма отправки заявления на оформление «школьной» выплаты есть на портале госуслуг.



Татьяна Демина