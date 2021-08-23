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Трансграничные переводы через СБП могут стать доступны россиянам в 2022 году

16:57, 23.08.2021
Трансграничные переводы через СБП могут стать доступны россиянам в 2022 году
Фото: Максим Платонов (архив)

Трансграничные переводы через «Систему быстрых платежей» могут стать доступными россиянам уже в следующем году. Проект соответствующего указания подготовил Центробанк.

«Документ предусматривает, что этот функционал может быть реализован как во взаимодействии с аналогичными зарубежными системами, так и через сотрудничество с отдельными иностранными банками», — объяснили в регуляторе.

В Банке России добавили, что появление возможности осуществлять трансграничные операции поможет сделать переводы денег в другие страны удобными, быстрыми и доступными.

В апреле сообщалось, что первой страной, куда россияне смогут отправлять деньги с помощью трансграничных переводов через «Систему быстрых платежей», может стать Белоруссия.

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