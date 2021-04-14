У россиян может появиться возможность переводить деньги через СБП в Белоруссию

В Центральном банке сообщили, к середине 2022 года планируется запустить трансграничные переводы через Систему быстрых платежей (СБП). Первой страной, куда россияне смогут отправлять деньги, может стать Белоруссия.

Также к концу следующего года Банк России намерен внедрить в систему трансграничные переводы с карты на карту, сообщила директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина.



Помимо этого, для повышения роли российского рубля и его продвижения в иностранных государствах и для поддержки экспорта платежных услуг в другие страны ЦБ планирует обеспечить доступ к своей платежной системе банков стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и других нерезидентов, пишет РБК.



Также в СБП может появиться функция перевода средств от граждан государству, в частности, для оплаты налогов, сборов, пошлин и штрафов.



Фото: pexels.com

Напомним, по указанию регулятора до 1 октября 2021 года российские банки должны будут повысить лимиты на объем ежедневных операций граждан в СБП на общую сумму не менее 150 тыс. рублей в течение операционного дня.



Татьяна Демина