Татарстанцев предупредили об ухудшении погоды 24 августа

Фото: Максим Платонов (архив)

Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды ночью и днем во вторник, 24 августа. Сообщение опубликовано на сайте Гидрометцентра РТ.

По прогнозам синоптиков, завтра местами на территории Татарстана, в том числе и в Казани, ожидаются: гроза и кратковременные усиления ветра 17—22 м/с, в столице республики порывы будут достигать 15—20 м/с. Локально возможен сильный дождь и град.

Напомним, по прогнозам специалистов Гидрометцентра РТ, на этой неделе в Татарстане осадки маловероятны. Днем температуры будут подниматься до +27 градусов.



Татьяна Демина