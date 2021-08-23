На разовые выплаты пенсионерам и военным потребуется 500 миллиардов рублей — это много или мало?

Президент России Владимир Путин анонсировал выплаты пенсионерам всех категорий и военнослужащим. На это понадобится около 500 миллиардов рублей из бюджета, заявил «РИА Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Путин предложил осуществить единовременную выплату военнослужащим в среднем по 15 тысяч рублей. Кроме того, пенсионеры всех категорий получат по 10 тыс. рублей. Отмечается, что выплаты произведут до конца года.

— Это будет очень хороший подарок пенсионерам и военнослужащим, — добавил Рязанский.

Фото: Дмитрий Резнов

500 млрд рублей на разовые выплаты пенсионерам и военным — это:

135 биткоинов . Сегодня курс криптовалюты превысил $50 тыс. впервые с мая.

. Сегодня курс криптовалюты превысил $50 тыс. впервые с мая. $6,7 млрд по сегодняшнему курсу.

по сегодняшнему курсу. На 9 трлн рублей меньше, чем расходная часть бюджета Пенсионного фонда РФ на этот год — всего 9 триллионов 596 млрд рублей.

— всего 9 триллионов 596 млрд рублей. Стоимость ремонта и строительства трассы из Казани в Екатеринбург . Дорогу оценивают примерно в 493 млрд рублей.

. Дорогу оценивают примерно в 493 млрд рублей. В два раза меньше, чем стоимость продления трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург до Тюмени и Челябинска — всего понадобится порядка 250 млрд рублей.

— всего понадобится порядка 250 млрд рублей. Такая же сумма, которая выделена на сферу ЖКХ в России

Фото: kremlin.ru

На 100 млрд рублей больше, чем необходимо на реализацию всех мер социальной поддержки , которые озвучил Путин во время своего послания — всего 400 млрд рублей.

, которые озвучил Путин во время своего послания — всего 400 млрд рублей. Чуть меньше той суммы, которую власти направят на модернизацию первичного звена здравоохранения в России до 2026 года — 558 млрд рублей.

— 558 млрд рублей. В 1,16 раз меньше, чем сумма долгов, которые банки передали за 2020 год коллекторам,

Алексей Нечаев