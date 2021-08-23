На разовые выплаты пенсионерам и военным потребуется 500 миллиардов рублей — это много или мало?
Президент России Владимир Путин анонсировал выплаты пенсионерам всех категорий и военнослужащим. На это понадобится около 500 миллиардов рублей из бюджета, заявил «РИА Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
Путин предложил осуществить единовременную выплату военнослужащим в среднем по 15 тысяч рублей. Кроме того, пенсионеры всех категорий получат по 10 тыс. рублей. Отмечается, что выплаты произведут до конца года.
— Это будет очень хороший подарок пенсионерам и военнослужащим, — добавил Рязанский.
500 млрд рублей на разовые выплаты пенсионерам и военным — это:
- 135 биткоинов. Сегодня курс криптовалюты превысил $50 тыс. впервые с мая.
- $6,7 млрд по сегодняшнему курсу.
- На 9 трлн рублей меньше, чем расходная часть бюджета Пенсионного фонда РФ на этот год — всего 9 триллионов 596 млрд рублей.
- Стоимость ремонта и строительства трассы из Казани в Екатеринбург. Дорогу оценивают примерно в 493 млрд рублей.
- В два раза меньше, чем стоимость продления трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург до Тюмени и Челябинска — всего понадобится порядка 250 млрд рублей.
- Такая же сумма, которая выделена на сферу ЖКХ в России, заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.
- На 100 млрд рублей больше, чем необходимо на реализацию всех мер социальной поддержки, которые озвучил Путин во время своего послания — всего 400 млрд рублей.
- Чуть меньше той суммы, которую власти направят на модернизацию первичного звена здравоохранения в России до 2026 года — 558 млрд рублей.
- В 1,16 раз меньше, чем сумма долгов, которые банки передали за 2020 год коллекторам, — всего 582 млрд рублей.
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