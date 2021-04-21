400 млрд рублей на реализацию нового послания Путина — это много или мало?

На все меры социальной поддержки, которые сегодня озвучил президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию, понадобится 400 млрд рублей в течение двух лет. Такую оценку привел сегодня глава Минфина РФ Антон Силуанов.

В числе этих мер:

Разовые выплаты в 10 тысяч рублей всем семьям с детьми школьного возраста.

Ежемесячные выплаты неполным семьям с детьми от 8 до 16 лет в 5 650 рублей с 1 июля.

Ежемесячные выплаты нуждающимся беременным женщинам, вставшим на учет на раннем сроке, в размере 6 350 рублей.

Больничные по уходу за ребенком до 7 лет включительно будут оплачиваться в размере 100% от заработка.

Педагоги среднего профессионального образования будут получать надбавку к зарплате в 5 тыс. рублей.

В ближайшие два года правительство направит 10 млрд рублей на капремонт и оснащение педвузов в стране. Также течение двух лет откроются 45 тыс. бюджетных мест в вузах, не менее 70% из которых — в регионах.

Фото: Максим Платонов

Силуанов рассказал, что порядка 270 млрд рублей потратят уже в этом году, из них 170 млрд рублей пойдут на выплаты школьникам. «Это не несет инфляционные риски, это все будет делаться в рамках тех средств, которые есть в бюджете, без каких-либо дополнительных инструментов привлечения средств на рынке», — уточнил Силуанов.

400 млрд рублей на социальные меры поддержки — это:

— На 100 млрд рублей меньше, чем потребовало послание 2020 года, одно из самых резонансных, в котором Путин анонсировал поправки в Конституцию, маткапитал за первого ребенка, ежемесячные выплаты на детей в возрасте 3—7 лет и многое другое. Тогда Силуанов оценивал послание в 500 млрд рублей.

— В 2,25 раза меньше, чем потребовало послание Путина 2019 года — тогда Силуанов оценивал стоимость реализации послания в 900 млрд рублей, правда, в расчете до 2024 года. Тогда Путин анонсировал льготу на 450 тыс. рублей для погашения ипотеки семьям с тремя и более детьми, выплаты за первого и второго ребенка получали семьи, где доход составляет два прожиточных минимума на человека, и другие меры поддержки.

— На 105 млрд рублей меньше, чем планируется направить на уже существующие выплаты семьям с детьми в 2021 году: в марте вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила эту сумму в 505 млрд рублей.

— И на 250 млрд рублей меньше, чем выплатили семьям с детьми в 2020 году: по оценке премьер-министра РФ Михаила Мишустина, эта сумма составила 650 млрд рублей.

— 2,12% от всех доходов бюджета РФ на 2021 год — они составляют 18,18 трлн рублей.

— На эти средства можно было бы собирать в школу всех первоклассников России в течение 13 лет, если бы их число не менялось и не росли цены, — по оценке Росстата, набор первоклассника в 2021 году стоит 18,8 тыс. рублей.

Александр Артемьев