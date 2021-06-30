Путин заявил, что на сферу ЖКХ выделено 500 млрд рублей

Президент России Владимир Путин заявил, что на сферу ЖКХ выделено 500 млрд рублей. Об этом было сказано во время прямой линии, после обращения жителя Пскова, пожаловавшегося на проблемы с трубами.

— На систему ЖКХ у нас предусмотрено напрямую из Фонда национального благосостояния 150 млрд, еще 150 млрд — через ДОМ.РФ. 500 млрд — в целом на структуру ЖКХ. Все это — источники, через которые можно решать и будут решаться вопросы подобного рода. Нужно только своевременно регионам готовить соответствующие предложения, выходить в правительство и защищать свои предложения.