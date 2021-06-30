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Путин заявил, что на сферу ЖКХ выделено 500 млрд рублей

14:21, 30.06.2021

Президент России Владимир Путин заявил, что на сферу ЖКХ выделено 500 млрд рублей. Об этом было сказано во время прямой линии, после обращения жителя Пскова, пожаловавшегося на проблемы с трубами.

— На систему ЖКХ у нас предусмотрено напрямую из Фонда национального благосостояния 150 млрд, еще 150 млрд — через ДОМ.РФ. 500 млрд — в целом на структуру ЖКХ. Все это — источники, через которые можно решать и будут решаться вопросы подобного рода. Нужно только своевременно регионам готовить соответствующие предложения, выходить в правительство и защищать свои предложения.

ОбществоВластьИнфраструктура
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