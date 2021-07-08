Хуснуллин заявил, что продление трассы Москва — Казань до Тюмени и Челябинска обойдется в 200—250 млрд

Стоимость продления трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург до Тюмени и Челябинска, а также замыкание дороги составит 200— 250 млрд рублей. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

— 308 км до Тюмени, если мне память не изменяет, 220—240 км до Челябинска и примерно еще 80 км надо закольцевать кольцо в Екатеринбурге. По моим ощущениям, все вместе это дает где-то под 500 км дороги. Я думаю, что это будет стоить еще миллиардов 200—250 (рублей, — прим. ред.), — сказал вице-премьер в эфире телеканала «Россия-24».

Фото: pixabay.com

О планах продлить автотрассу М-12 Москва — Казань после Екатеринбурга до Тюмени и Челябинска Хуснуллин рассказал сегодня. Постепенное открытие трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург стартует уже в следующем году. Основную часть дороги откроют в 2023 году.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также сегодня сообщил, что власти региона совместно с «Росавтодором» определили трассировку и подрядные организации, которые займутся строительством свердловской части автомагистрали M-12 Москва — Казань — Екатеринбург.



Татьяна Леухина