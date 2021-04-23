Банки передали за год коллекторам 582 млрд долгов — это много или мало?

Коллекторы, работающие по агентской схеме над взысканием задолженности в пользу банков, получили от них в 2020 году долги на сумму в 582 млрд рублей. Как следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), это рекордная сумма как минимум за последние семь лет (статистика ведется с 2013 года).

По сравнению с докризисным 2019 годом количество новых кейсов в работе коллекторов увеличилось на 4,9%, до 8,4 млн единиц. Объем рынка агентского взыскания в 2020 году увеличился на 6,8%, подсчитали в НАПКА.

Рост задолженности произошел в пандемию, говорят опрошенные РБК эксперты, и в ответ на рост задолженности банки стали активнее делиться частью такого портфеля с профессиональными взыскателями. По итогам девяти месяцев 2020 года доля кредитов с просрочкой до 90 дней выросла на 11 п.п. и достигла трети портфеля коллекторов. Эксперты также указали на высокую загруженность собственных служб взыскания банков, что подталкивает кредитные организации передавать вопрос взыскания долгов на аутсорсинг.

На 1 марта 2021 года задолженность населения по кредитам перед банками составляла 20,8 трлн руб., следует из статистики ЦБ. С начала года она увеличилась почти на 800 млрд руб., а за весь прошлый год — на 2,4 трлн руб., или на 13,6%. В кризисном 2020 году объем просроченных розничных кредитов увеличился примерно на 168 млрд руб., или на 22%.

Фото: банкротство-физических.рф

582 млрд долгов у коллекторов — это:

В 1,6 раза больше, чем объем просроченной задолженности россиян по банковским кредитам : на начало марта, по данным ЦБ, он достиг 976,1 млрд рублей.

: на начало марта, по данным ЦБ, он достиг 976,1 млрд рублей. По 529 тысяч рублей долга на каждого заемщика — исходя из оценки ОКБ, число россиян с просроченной задолженностью перед банками более чем на три месяца и суммой свыше 500 тыс. рублей составляет 1,1 млн человек.

— исходя из оценки ОКБ, число россиян с просроченной задолженностью перед банками более чем на три месяца и суммой свыше 500 тыс. рублей составляет 1,1 млн человек. В 1,8 раза больше, чем требовали кредиторы с россиян — личных банкротов в 2020 году (данные «Федресурса»). В 47 раз больше, чем кредиторы в итоге получили: эта сумма составляет 12,3 млрд рублей.

(данные «Федресурса»). В 47 раз больше, чем кредиторы в итоге получили: эта сумма составляет 12,3 млрд рублей. В 529 раз больше, чем спишут россиянам в рамках уже начатых процедур бесплатного внесудебного банкротства — эта сумма составляет 1,14 млрд рублей.

в рамках уже начатых процедур бесплатного внесудебного банкротства — эта сумма составляет 1,14 млрд рублей. Почти 2,6 млн потребкредитов — их средний размер оценивается в 224 тыс. рублей.

— их средний размер оценивается в 224 тыс. рублей. Или 191,4 тыс. ипотек — средний размер ипотечного кредита в России составляет 3,04 млн рублей.

— средний размер ипотечного кредита в России составляет 3,04 млн рублей. Хватит, чтобы год платить зарплату 900 тысячам коллекторов : средняя зарплата в России на этой позиции составляет 48,86 тыс. рублей.

Александр Артемьев