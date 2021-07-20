Стоимость трассы Казань — Екатеринбург составит почти 500 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

Стоимость ремонта и строительства трассы из Казани в Екатеринбург оценивается примерно в 493 млрд рублей. Об этом сообщает «РИА Новости».

232,9 млрд рублей выделят на бесплатные участки, которые находятся в ведении Росавтодора — их общая протяженность составляет 547 км. В 260 млрд обойдется платный участок. По результатам государственной экспертизы определят окончательную стоимость работ.

фото: Максим Платонов

«Средств Фонда национального благосостояния на реализацию работ на маршруте не потребуется», — отметили в пресс-службе Федерального дорожного агентства.

Скоростная автодорога Казань — Екатеринбург станет продолжением трассы М-12 Москва — Казань. Техническая готовность автомагистрали М-12 Москва — Казань — Екатеринбург к концу 2021 года составит 20%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании с главой государства Владимиром Путиным.

Алексей Нечаев