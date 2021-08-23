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На безопасность объектов социально-культурной сферы в Казани дополнительно выделено 116 млн

12:26, 23.08.2021
На безопасность объектов социально-культурной сферы в Казани дополнительно выделено 116 млн
Фото: Минобразования РТ

Мэр города Ильсур Метшин потребовал усиления мер безопасности объектов социально-культурной сферы. Об этом сообщает пресс-служба исполкома Казани.

В этом году на усиление мер безопасности объектов социально-культурной сферы дополнительно выделено 116 миллионов рублей. В целом же за девять месяцев выделено больше 200 млн рублей, однако не всегда установленные меры эффективны.

«По ходу работ сталкиваемся с неожиданными проблемами: например, в одной школе установили магнитные замки, но люди, привыкшие ходить наперерез через школу, ничего умнее не придумали, болгаркой срезали эти замки», — рассказал мэр.

На прошлой неделе президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что после трагедии в казанской гимназии №175, где в результате стрельбы погибли девять человек, принято решение выделить 457 млн рублей на охрану школ. Эта сумма будет пополняться.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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