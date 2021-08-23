Aurus на водородном топливе представят на ВЭФ-2021

Российский автомобиль премиум-класса Aurus, работающий на водородном топливе, представят на Восточном экономическом форуме — 2021 во Владивостоке. Мероприятие пройдет с 2 по 4 сентября.

Компания Aurus впервые в этом году примет участие в ВЭФ. В павильоне посетителям продемонстрируют серийную версию модели Senat и перспективную разработку ФГУП «НАМИ» — Aurus на водородном топливе, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале августа глава Минпромторга России Денис Мантуров заявлял, что серийный образец российского автомобиля Aurus, который будет работать на водороде, планируется создать к 2024 году. Aurus на водороде представили в Елабуге в конце мая. Тогда Мантуров рассказывал, что Aurus — единственная в мире компания, которая имеет лабораторный образец машины на водородном носителе.



Татьяна Леухина