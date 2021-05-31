Мантуров: Aurus единственный в мире имеет лабораторный образец машины на водородном носителе

Фото: Максим Платонов

Aurus является единственной в мире компанией, кто имеет лабораторный образец машины на водородном носителе. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на открытии серийного производства люксовых автомобилей в ОЭЗ «Алабуга».

В конце церемонии Мантуров прокатился на автомобиле Aurus на водородном топливе.

Фото: Максим Платонов

В этом году Aurus планирует выпустить около 300—350 единиц разной комплектации, сообщил Мантуров. В дальнейшем планируется выйти на 5000 экземпляров в год. Также компания будет развивать линейку электромобилей.