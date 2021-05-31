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Мантуров: Aurus единственный в мире имеет лабораторный образец машины на водородном носителе

15:03, 31.05.2021
Мантуров: Aurus единственный в мире имеет лабораторный образец машины на водородном носителе
Фото: Максим Платонов

Aurus является единственной в мире компанией, кто имеет лабораторный образец машины на водородном носителе. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на открытии серийного производства люксовых автомобилей в ОЭЗ «Алабуга».

В конце церемонии Мантуров прокатился на автомобиле Aurus на водородном топливе.

Фото: Максим Платонов

В этом году Aurus планирует выпустить около 300—350 единиц разной комплектации, сообщил Мантуров. В дальнейшем планируется выйти на 5000 экземпляров в год. Также компания будет развивать линейку электромобилей.

Фото: Максим Платонов
ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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