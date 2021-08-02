Мантуров: серийный образец Aurus на водороде появится к 2024 году

Серийный образец российского автомобиля Aurus, который будет работать на водороде, планируется создать к 2024 году. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью Илье Доронову для «РБК-ТВ».

«Во-первых, он (Aurus, — прим. ред.) сегодня является гибридным с электрической машиной в 100 сил. И дальнейшее движение — это и использование более мощных батарей электрических двигателей, и комбинированных, в том числе с использованием водородных элементов. К 2024 году мы планируем сделать уже серийный образец, который будет поставляться в рынок», — цитирует его ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Aurus на водороде представили в Елабуге в конце мая. Тогда Мантуров заявил, что Aurus — единственная в мире компания, которая имеет лабораторный образец машины на водородном носителе.



Алексей Нечаев