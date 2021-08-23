Минлесхоз: едкий запах в Казани не связан с пожарами на территории лесов в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Едкий запах в Казани не связан с пожарами лесов на территории Татарстана. Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минлесхоза РТ.

В ведомстве не смогли прокомментировать, мог ли дойти запах до Казани из-за пожаров в Марий Эл. В Гидрометцентре РТ обещали предоставить ответ на запрос после 13.00.

Жители Казани сегодня начали ощущать в городе запах гари в разных районах города. Запах гари и легкую дымовую взвесь в воздухе, похожую на туман, заметили жители «Салават купере», Кировского, Ново-Савиновского, Советского районов Казани. Собеседники «Реального времени» предположили, что этот дым пришел из республики Марий Эл, где сейчас бушуют лесные пожары.

Алексей Нечаев