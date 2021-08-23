В Казани ощущается едкий запах гари

Жители Казани сегодня начали ощущать в городе запах гари в разных районах города. Они предполагают, это дым от лесных пожаров в Марий Эл.

Запах гари и легкую дымовую взвесь в воздухе, похожую на туман, заметили жители «Салават купере», Кировского, Ново-Савиновского, Советского районов Казани. Собеседники «Реального времени» предположили, что этот дым пришел из республики Марий Эл, где сейчас бушуют лесные пожары.

Фото: 12.mchs.gov.ru

В Марий Эл горят леса с прошлой недели. В двух районах республики введен режим ЧС. Пожар тушат тысячи человек, к тушению огня привлечены военные, МЧС и сотни добровольцев. По данным на вечер 22 августа площадь активного горения составила 54 га.

Ольга Плешкова