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Общество

В Казани ощущается едкий запах гари

09:26, 23.08.2021 3
В Казани ощущается едкий запах гари
Фото: realnoevremya.ru

Жители Казани сегодня начали ощущать в городе запах гари в разных районах города. Они предполагают, это дым от лесных пожаров в Марий Эл.

Запах гари и легкую дымовую взвесь в воздухе, похожую на туман, заметили жители «Салават купере», Кировского, Ново-Савиновского, Советского районов Казани. Собеседники «Реального времени» предположили, что этот дым пришел из республики Марий Эл, где сейчас бушуют лесные пожары.

Фото: 12.mchs.gov.ru

В Марий Эл горят леса с прошлой недели. В двух районах республики введен режим ЧС. Пожар тушат тысячи человек, к тушению огня привлечены военные, МЧС и сотни добровольцев. По данным на вечер 22 августа площадь активного горения составила 54 га.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 09:51
    В Ариволжском районе всю ночь гарью воняло. Только сейчас ушла она. Ветер видно снес этот ужас.
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  • Анонимно 09:51
    Запах не похож на горение деревьев.
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  • Анонимно 09:54
    легко мог дойти запах гари и дым до нас!
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