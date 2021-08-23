В спортшколах Казани откроют набор по сумо, биатлону и пляжному волейболу

В новом тренировочном году в спортшколах Казани откроются отделения сразу по пяти новым видам спорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Ожидается, что казанские подростки смогут записаться на занятия по пляжному волейболу, баскетболу 3 на 3, биатлону, а также тхэквондо GTF (Global Taekwon-do Federation) и сумо. В ближайшем будущем в целях развития олимпийских видов спорта к ним могут присоединиться велоспорт и бейсбол.

Самыми популярными направлениями в спорте среди школьников в Казани считаются плавание, художественная гимнастика, футбол и легкая атлетика.

В новом учебном году спортшколы города планируют принять 4 000 новых юных спортсменов. Набор в них стартует 23 августа вместе с акцией «День открытых дверей». Всего в муниципалитетах занимаются более 17 тысяч человек по 45 видам спорта.

Напомним, ранее Казань первой в России приняла у себя чемпионат и первенство Европы по сумо.