Казань первой в России примет чемпионат и первенство Европы по сумо

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Казань примет чемпионат Европы по сумо среди взрослых и первенство континента (до 22 лет и до 24 лет). Соревнования такого высокого уровня по этому спорту в России состоятся впервые, сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

Мероприятие пройдет в Казани с 25 по 27 июня во Дворце единоборств «Ак Барс». В соревнованиях примут участие более 400 борцов из 20 европейских стран. От сборной России на чемпионате Европы выступят 32 борца (по два в каждом весе среди мужчин и среди женщин).

На 25 июня запланирована торжественная церемония открытия первенства Европы среди юниоров и юниорок и непосредственно соревнования участников до 22 лет. 26 июня за медали поборются юниоры не старше 24 лет. На 27 июня назначено открытие чемпионата Европы по сумо и соревнования на золото состязания.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, в феврале в Казани проходили чемпионат и первенство России — 2021 по сумо среди юниоров и юниорок (до 22 и до 24 лет). Как это было, смотрите в фоторепортаже «Реального времени».

Татьяна Демина