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Милонов предложил создать перечень смартфонов для школьников

06:44, 23.08.2021
Милонов предложил создать перечень смартфонов для школьников
Фото: realnoevremya.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил составить перечень смартфонов для школьников, одобренных Министерством просвещения. Свое обращение он направил на имя министра просвещения Сергея Кравцова.

По мнению Милонова, сейчас в образовательном процессе многое изменилось из-за пандемии. Так, выросло значение мобильных устройств, которые обеспечивают связь учеников и преподавателей.

При этом дети со смартфонами последней модели в школах становятся «школьной аристократией», вызывающей у остальных зависть, что создает нездоровую обстановку в учреждении.

«В данном случае прошу вас разработать перечень доступных моделей мобильных устройств, одобренных Министерством просвещения, который положит конец социальной розни и соперничеству за школьными партами. В данный перечень должны войти устройства, способные выполнять образовательные функции, обеспечивать связь между учениками и учителями, но при этом быть по карману любой семье», — приводит текст обращения RT.

Ранее ученые КФУ рассказали, как цифровизация влияет на развитие детей. Оказалось, что дошкольники с высоким и средним уровнем функциональной физической подготовки делают меньше ошибок при выполнении проб и лучше запоминают месторасположение элементов.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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