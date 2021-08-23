Милонов предложил создать перечень смартфонов для школьников

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил составить перечень смартфонов для школьников, одобренных Министерством просвещения. Свое обращение он направил на имя министра просвещения Сергея Кравцова.

По мнению Милонова, сейчас в образовательном процессе многое изменилось из-за пандемии. Так, выросло значение мобильных устройств, которые обеспечивают связь учеников и преподавателей.

При этом дети со смартфонами последней модели в школах становятся «школьной аристократией», вызывающей у остальных зависть, что создает нездоровую обстановку в учреждении.

«В данном случае прошу вас разработать перечень доступных моделей мобильных устройств, одобренных Министерством просвещения, который положит конец социальной розни и соперничеству за школьными партами. В данный перечень должны войти устройства, способные выполнять образовательные функции, обеспечивать связь между учениками и учителями, но при этом быть по карману любой семье», — приводит текст обращения RT.

Ранее ученые КФУ рассказали, как цифровизация влияет на развитие детей. Оказалось, что дошкольники с высоким и средним уровнем функциональной физической подготовки делают меньше ошибок при выполнении проб и лучше запоминают месторасположение элементов.

Ольга Плешкова