Курбан Бердыев возглавит «Кайрат». Дмитрий Кириченко войдет в его тренерский штаб

В ближайшие дни «Кайрат» объявит о назначении Курбана Бердыева главным тренером команды, сообщает телеканал «Матч ТВ».

По некоторым данным, в его тренерский штаб войдет российский специалист Дмитрий Кириченко и экс-тренер костанайцев Кирилл Кекер.

После 19 туров «Кайрат» занимает в чемпионате Казахстана 3-е место. Клуб также выступает в Лиге конференций, где находится в шаге от выхода в групповой этап турнира.

Бердыев последние несколько месяцев занимает пост советника председателя наблюдательного совета футбольного клуба «Кайрат». По словам президента команды Кайрата Боранбаева, специалист отказался от зарплаты за свою работу.

Бердыев уже работал главным тренером «Кайрата» с 1994 по 1995 год. Последним клубом, который возглавлял специалист был «Рубин», откуда он ушел летом 2019 года. Вместе с казанцами Бердыев дважды выигрывал чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.

Фото: realnoevremya.ru

Отметим, что нынешний сезон «Кайрат» начинал в ранге действующего чемпиона страны под руководством Алексея Шпилевского. Российский тренер был уволен со своего поста из-за неудовлетворительных результатов команды в начале июня. Его заменил Кирилл Кекер, который продержался на своей должности около 2 месяцев.

Ранее Бердыева рассматривали кандидатом на пост главного тренера сборной России и «Ростова», но в обоих случаях назначения получили другие специалисты.