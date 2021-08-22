Меркель заявила, что через 25 лет Европа не будет зависеть от российского газа

Европа хочет достичь климатического нейтралитета, поэтому через 25 лет ей нужно будет существенно меньше газа, чем сейчас. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

— Это означает, самое позднее, через 25 лет из России в Европу не будет поставляться газ или будет поставляться в очень малом количестве, — приводит ТАСС ее слова.

Сегодня канцлер обсудила с Зеленским энергетической безопасности и «Северный поток-2», а также мирное урегулирование ситуации в Донбассе. Меркель высказалась за скорое продление соглашения о транзите газа через Украину на срок после 2024 года. Она добавила, что поднимала эту тему на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

Председатель партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Йорг Мойтен на прошлой неделе в интервью «Известиям» высказывал мнение, что если в новом правительстве ФРГ будет доминировать партия «Зеленых», проект газопровода «Северный поток — 2» может сорваться. Последствием такого шага может быть конец Германии как развитой промышленной державы.

