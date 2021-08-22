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Промышленность

Меркель заявила, что через 25 лет Европа не будет зависеть от российского газа

17:22, 22.08.2021
Меркель заявила, что через 25 лет Европа не будет зависеть от российского газа
Фото: wikimedia.org

Европа хочет достичь климатического нейтралитета, поэтому через 25 лет ей нужно будет существенно меньше газа, чем сейчас. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

— Это означает, самое позднее, через 25 лет из России в Европу не будет поставляться газ или будет поставляться в очень малом количестве, — приводит ТАСС ее слова.

Сегодня канцлер обсудила с Зеленским энергетической безопасности и «Северный поток-2», а также мирное урегулирование ситуации в Донбассе. Меркель высказалась за скорое продление соглашения о транзите газа через Украину на срок после 2024 года. Она добавила, что поднимала эту тему на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

Председатель партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Йорг Мойтен на прошлой неделе в интервью «Известиям» высказывал мнение, что если в новом правительстве ФРГ будет доминировать партия «Зеленых», проект газопровода «Северный поток — 2» может сорваться. Последствием такого шага может быть конец Германии как развитой промышленной державы.

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