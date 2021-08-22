Зеленский обсудил с Меркель «Северный поток-2» и ситуацию в Донбассе

В Мариинском дворце в Киеве прошли переговоры президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Стороны обсудили вопросы энергетической безопасности и «Северный поток-2», а также мирное урегулирование ситуации в Донбассе.

— Мы обсуждали с госпожой канцлером вопрос о продлении договора о транзите газа через территорию Украины после 2024 года, но пока, я считаю, это очень общие вещи. Я хочу понять, что будет получать Украина и может потерять наше государство после того, как закончится договор в 2024 году, и кто дает конкретные гарантии Украине, — приводит ТАСС слова украинского лидера.

Меркель, в свою очередь, высказалась за скорое продление соглашения о транзите газа через Украину на срок после 2024 года. Она отметила, что поднимала тему на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

20 августа в Москве состоялись переговоры Путина и Меркель. Их встреча длилась три часа.

Сегодня СМИ со ссылкой на данные позиционирования морских судов сообщили, что в исключительный экономической зоне Дании завершилась укладка труб второй нитки «Северного потока-2».