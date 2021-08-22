Новости общества

13:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Володин: 2021 год может стать одним из самых успешных для строительства жилья

12:29, 22.08.2021
Володин: 2021 год может стать одним из самых успешных для строительства жилья
Фото: realnoevremya.ru

Председатель палаты Вячеслав Володин считает, что 2021 год может стать одним из самых успешных для строительства жилья. Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

Володин считает, что Госдума приняла ряд важных законов, которые позволили исключить финансовые риски для людей при долевом строительстве. В результате деятельность застройщиков стала прозрачнее.

«Были приняты законы, и в этом надо отдать должное заместителю председателя правительства Марату Хуснуллину. Депутаты редко кого-то благодарят. Став вице-премьером, первое, с чего он начал, разобравшись в проблематике, — активно формировать законодательную базу. В результате принятых решений 2021 год может стать одним из самых успешных для жилищного строительства», — пишет Володин

В Татарстане уже построили 1 728 600 квадратных метров жилья, что составляет 65% от годового плана. Республика идет с опережением прошлогодних темпов — 101,5% к уровню 2020 года.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также