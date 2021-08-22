Володин: 2021 год может стать одним из самых успешных для строительства жилья

Председатель палаты Вячеслав Володин считает, что 2021 год может стать одним из самых успешных для строительства жилья. Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

Володин считает, что Госдума приняла ряд важных законов, которые позволили исключить финансовые риски для людей при долевом строительстве. В результате деятельность застройщиков стала прозрачнее.

«Были приняты законы, и в этом надо отдать должное заместителю председателя правительства Марату Хуснуллину. Депутаты редко кого-то благодарят. Став вице-премьером, первое, с чего он начал, разобравшись в проблематике, — активно формировать законодательную базу. В результате принятых решений 2021 год может стать одним из самых успешных для жилищного строительства», — пишет Володин

В Татарстане уже построили 1 728 600 квадратных метров жилья, что составляет 65% от годового плана. Республика идет с опережением прошлогодних темпов — 101,5% к уровню 2020 года.



Ольга Плешкова