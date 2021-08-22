В Казани водитель самосвала устроил массовую аварию, отвлекшись на телефон

В Казани водитель самосвала отвлекся на телефон и устроил массовую аварию. Повреждены пять автомобилей.

По данным телеканала «Татарстан 24», грузовой автомобиль «Scania» влетел в легковой автомобиль Renault Clio, стоящий перед светофором. Легковушку отбросило на Volkswagen Tiguan, который затем врезался Ладу Гранту. Цепочку замкнул автодом Ford поискового движения «Поисковый фронт».

Участников ДТП осмотрели медики, никто из них серьезно не пострадал. Сотрудники МЧС очистили асфальт от вытекшего из автомобилей топлива.

Ранее сообщалось, что за субботу в Казани задержали 11 пьяных водителей и пять водителей без прав.



Ольга Плешкова