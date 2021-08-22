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За субботу в Казани задержали 11 пьяных водителей

07:14, 22.08.2021
За субботу в Казани задержали 11 пьяных водителей
Фото: realnoevremya.ru

За субботу в Казани задержали 11 пьяных водителей и пять водителей без прав. Об этом сообщили в ГИБДД Казани.

За 21 августа произошла одна авария с пострадавшим — падение пассажира в троллейбусе. Еще 60 аварий привели к материальному ущербу. Пресечено пять правонарушений со стороны электросамокатчиков.

Также в отделы полиции были доставлены двое граждан по подозрению в совершении преступлений.

Ранее на Гвардейской трамвай протаранил легковушку.

Ольга Плешкова
ОбществоАвтоПроисшествия Татарстан
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