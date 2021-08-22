За субботу в Казани задержали 11 пьяных водителей

За субботу в Казани задержали 11 пьяных водителей и пять водителей без прав. Об этом сообщили в ГИБДД Казани.

За 21 августа произошла одна авария с пострадавшим — падение пассажира в троллейбусе. Еще 60 аварий привели к материальному ущербу. Пресечено пять правонарушений со стороны электросамокатчиков.

Также в отделы полиции были доставлены двое граждан по подозрению в совершении преступлений.

Ранее на Гвардейской трамвай протаранил легковушку.



Ольга Плешкова