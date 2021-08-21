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В Марий Эл огонь прошел около 921 га

19:49, 21.08.2021
В Марий Эл огонь прошел около 921 га
Фото: mari-el.gov.ru

В Марий Эл пожар распространился на территорию двух лесничеств. Площадь, пройденная огнем, составляет около 921 га.

Площадь активного горения составляет 47 га. В тушении задействовали около 1,2 тыс. человек и 43 единицы техники. Угрозы населенным пунктам нет, пострадавших тоже нет, пишет «Интерфакс».

Ранее днем в республике объявили сбор добровольцев для тушения пожара.

Утром МЧС Марий Эл сообщило, что за сутки площадь лесного пожара в Марий Эл увеличилась со 120 га до 891,5 га. В регионе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.

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