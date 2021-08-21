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За сутки площадь лесных пожаров в Марий Эл увеличилась в 7,5 раза

08:47, 21.08.2021
За сутки площадь лесных пожаров в Марий Эл увеличилась в 7,5 раза
Фото: mari-el.gov.ru

За сутки площадь лесного пожара в Марий Эл увеличилась со 120 га до 891,5 га. Таковы данные МЧС Марий Эл.

В республику выдвинулась аэромобильная группировка МЧС Кировской области в составе 30 человек и восьми единиц техники.

Фото: mari-el.gov.ru

Сейчас в тушении пожаров принимает участие 1091 человек, 161 единица техники, из которых от МЧС России — 136 человек, 33 единицы техники. Идет сбор добровольцев, а также благотворительной помощи: еды, воды, средств защиты для волонтеров.

Вчера в Республике Марий Эл ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия
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