За сутки площадь лесных пожаров в Марий Эл увеличилась в 7,5 раза
За сутки площадь лесного пожара в Марий Эл увеличилась со 120 га до 891,5 га. Таковы данные МЧС Марий Эл.
В республику выдвинулась аэромобильная группировка МЧС Кировской области в составе 30 человек и восьми единиц техники.
Сейчас в тушении пожаров принимает участие 1091 человек, 161 единица техники, из которых от МЧС России — 136 человек, 33 единицы техники. Идет сбор добровольцев, а также благотворительной помощи: еды, воды, средств защиты для волонтеров.
Вчера в Республике Марий Эл ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.
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