В Минспорта Татарстана заявили, что конфликт между «Рубином» и «Ак Барс Ареной» исчерпан

Конфликт, возникший между руководствами футбольного клуба «Рубин» и стадиона «Ак Барс Арена», исчерпан. Об этом заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

— С этой конфликтной ситуацией мы разобрались. Я взял это на личный контроль. Никаких исков больше не будет, — приводит «РИА Новости» его слова.

Напомним, Слуцкий раскритиковал качество газона на «Ак Барс Арене» после победы команды над грозненским «Ахматом» (2:1). В ответ на это пресс-служба стадиона выступила с заявлением о долгах клуба перед стадионом.



Сегодня Российская премьер-лига (РПЛ) объявила о временной приостановке сертификатов домашнего стадиона казанского «Рубина» — «Ак Барс Арены». В пресс-службе казанского футбольного клуба заявили, что рассчитывают подготовить газон надлежащего качества на «Ак Барс Арене» к сентябрьским матчам. А министр спорта Татарстана Владимир Леонов поручил подготовить газон арены в надлежащее состояние к 28 августа.

