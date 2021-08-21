Глава Миндортранса РТ поручил обустроить дороги для школьных автобусов возле строительства трассы М-12

Фото: Максим Платонов (архив)

Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов поручил до 1 сентября дорожным организациям привести в нормативное состояние все дороги, по которым проходят школьные автобусные маршруты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня прошло совещание об обустройстве дорог, задействованных на строительстве седьмого этапа скоростной трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань, по которым проходят школьные автобусные маршруты. На территории Кайбицкого, Апастовского, Камско-Устьинского, Верхнеуслонского, Зеленодольского районов проходят 14 школьных маршрутов.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru (архив)

Они пролегают по дорогам регионального значения. В Кайбицком районе — это участки дорог Большие Кайбицы — Камылово — Чутеево, Большие Кайбицы — Куланга, Большие Кайбицы — Камылово (два участка), Тюрлема — Нурлаты — Бурундуки общей протяженностью 66,3 км. В Апастовском районе — Уланово — Каратун и Уланово — Каратун — Верхнее Аткозино — Азбаба (28,6 км). В Камско-Устьинском — Красновидово — Сюкеево (6,1 км). В Верхнеуслонском — «Казань — Ульяновск» — Майдан, «Казань — Ульяновск» — Татарское Бурнашево, «Казань — Ульяновск» — Бакча-Сарай, «Казань — Ульяновск» — Старое Русское Маматкозино и подъезд к селу Коргуза (28 км). В Зеленодольском районе — Тюрлема — Нурлаты — Бурундуки (13,3 км).