В Татарстане завершают ремонт дорог, по которым пролегают школьные маршруты

К началу учебного года на дорогах Татарстана горизонтальная дорожная разметка «пешеходный переход» нанесена на 345 участках. Об этом сообщается на сайте Миндортранса РТ.

Для безопасности детей установлены четыре светофора, 154 погонных метра барьерных ограждений, 770 погонных метров пешеходных ограждений и 1052 дорожных знака. Также обустроены 124 искусственные неровности.



В скором времени планируют завершить устройство 80,8 км искусственного освещения и ремонт участков, по которым пролегают школьные маршруты. Общая их протяженность 213,2 км.

К учебному году автобусные маршруты запустят для школьников микрорайона. Они будут развозить в близлежащие школы учащихся, в том числе первоклассников, зачисленных в гимназию №189 «Заман» и новый лицей №188 «Бионика». Ожидается, что ежедневно ездить на школьных автобусах будут 200 учеников.



Ольга Плешкова