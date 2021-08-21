В России планируют увеличить количество ипотечных кредитов до 2,3 млн

В России планируют увеличить количество ипотечных кредитов до 2,3 млн к 2030 году. Это планируют сделать за счет снижения ставок. Об этом сообщается в проекте государственной программы, изменения в которую подготовил Минстрой России.

Ежегодная выдача ипотеки будет увеличена на 35% по сравнению с показателем 2020 года.

«Результатом реализации данной задачи к 2030 году будет обеспечение выдачи не менее 2,3 млн кредитов ежегодно, в том числе за счет снижения ставки, ежегодное обеспечение финансирования строительства порядка 35-45 млн кв. м жилья», — приводит текст документа ТАСС.

В 2020 году в РФ было выдано 1,7 млн ипотечных кредитов на сумму почти 4,3 трлн рублей — рекордный показатель за всю историю ипотечного рынка, по данным ЦБ РФ.

Ольга Плешкова