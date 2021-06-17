Минстрой РТ: в Татарстане за 10 лет нужно построить порядка 30 млн кв. метров жилья

В Татарстане в ближайшие 10 лет планируют построить порядка 30 млн кв. метров жилья, сообщил замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев. К 2030 году власти намерены увеличить ежегодно вводимый объем недвижимости на 1 млн кв. метров — до 3,6 млн.



На Казанскую агломерацию на сегодняшний день приходится 58% или свыше 1,5 млн кв. метров возводимого в Татарстане жилья, пишет РБК. Опыт ее развития планируется применить к Челнинской и Альметьевской агломерациям.



Для развития Казанской агломерации республиканские власти хотят использовать территорию «Лаишевского узла» и «Большого Зеленодольска». По словам Гимаева, они те драйвера роста, которые необходимо раскручивать.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В мае он сообщил, что в Татарстане не наблюдается избыток строительства жилья, наоборот, спрос опережает предложение. По словам Гимаева, в заделе у застройщиков находится более 8 млн кв. метров жилья, которые будут реализованы в течение 5 лет. В рамках проектного финансирования в Татарстане ведется строительство 1,39 млн кв. м жилья.



Татьяна Демина