В Набережных Челнах идет строительство моста через Мелекеску

В Набережных Челнах идет строительство монолитного железобетонного моста через Мелекеску, который соединит поселок ГЭС и микрорайон Замелекесье. Сейчас идет сварка конструкций, забивка свай, бетонирование ростверков, сообщается на сайте исполкома города.

Дорогу расширят до четырех полос — по две в обе стороны. Существующий сейчас мост станет пешеходной дорожкой.

Работы планируют завершить до осени следующего года. На строительство моста потратят 1 млрд 86 млн рублей.



Ольга Плешкова