Новости общества

11:36 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Набережных Челнах идет строительство моста через Мелекеску

10:57, 21.08.2021
В Набережных Челнах идет строительство моста через Мелекеску
Фото: instagram.com/rbr__16/

В Набережных Челнах идет строительство монолитного железобетонного моста через Мелекеску, который соединит поселок ГЭС и микрорайон Замелекесье. Сейчас идет сварка конструкций, забивка свай, бетонирование ростверков, сообщается на сайте исполкома города.

Дорогу расширят до четырех полос — по две в обе стороны. Существующий сейчас мост станет пешеходной дорожкой.

Работы планируют завершить до осени следующего года. На строительство моста потратят 1 млрд 86 млн рублей.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также