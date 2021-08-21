В Набережных Челнах идет строительство моста через Мелекеску
В Набережных Челнах идет строительство монолитного железобетонного моста через Мелекеску, который соединит поселок ГЭС и микрорайон Замелекесье. Сейчас идет сварка конструкций, забивка свай, бетонирование ростверков, сообщается на сайте исполкома города.
Дорогу расширят до четырех полос — по две в обе стороны. Существующий сейчас мост станет пешеходной дорожкой.
Работы планируют завершить до осени следующего года. На строительство моста потратят 1 млрд 86 млн рублей.
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