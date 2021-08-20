Совбез Украины ввел санкции против некоторых российских граждан, СМИ и судей в Крыму

Фото: Максим Платонов (архив)

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел новые персональные санкции против некоторых россиян, в том числе судей в Крыму, «которые судят незаконно граждан Украины». Помимо этого в список попали СМИ, зарегистрированные «во временно оккупированных Донецкой и Луганской областях».

Под украинские санкции также попали генералитет и службы разведки России. Перечень лиц, попадающих под новые ограничения, «довольно большой», уточнил секретарь СНБО страны Алексей Данилов.

Санкции Киева вводятся на 5 лет. Они включаются в себя запрет владеть имуществом на Украине, вывод капиталов, финансовые операции, приватизацию и аренду госимущества, пишет ТАСС.

Полный список лиц, попавших под санкции, будет известен после издания соответствующего указа президента Украины Владимира Зеленского.

В июле Киев ввел санкции против российского интернет-ретейлера Wildberries и его структур. Ограничения будут действовать 3 года. Под санкции тогда также попали «Официальный репрезентационный центр Донецкой Народной Республики во Франции», «Ассоциация представительство Донецкой Народной Республики во Франции», и «Ассоциация Франция — Крым».

Татьяна Демина