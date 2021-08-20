В Татарстане от COVID-19 умерли еще 4 человека

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от коронавируса. Умерли три женщины 1941, 1942, 1952 годов рождения и один мужчина 1944 года рождения.

Вирус в организмах умерших идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в Минздраве Татарстана.



Всего по состоянию на 20 августа в республике зарегистрировано 664 случая смерти от COVID-19.

По последним данным, в Татарстане с начала пандемии выявлено 24 925 заразившихся коронавирусом. Выздоровели за весь период 21 963 пациента.



Татьяна Демина