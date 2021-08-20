Главное о коронавирусе на 20 августа: врачи сообщили о перегрузке из-за вакцинации, восстановление песней

Фото: Максим Платонов

Внутрисемейных заражений в 2,7 раза больше

В Татарстане за последние сутки выявили 50 новых случаев COVID-19. Всего на 20 августа в республике зарегистрировано 24 925 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 21 963 человека, в том числе 37 — за минувшие сутки. Умерли 660 человек. 4 252 человека находятся под наблюдением.



Вакцинированы 951 273 человека, из них 778 937 получили второй компонент вакцины.

Суточный темп прироста коронавируса в Татарстане составляет 0,2%. Показатель заболеваемости коронавирусом в республике на 100 тысяч населения составляет 638.

За неделю зафиксировано небольшое снижение заболеваемости на 2,8% в РТ по сравнению с предыдущей неделей. Но по сравнению с июлем заболеваемость в августе выше на 10,7%.

Максим Платонов

По данным Роспотребнадзора Татарстана, внутрисемейных заражений в 2,7 раза больше, чем в трудовых коллективах.

Роспотребнадзор выписал 377 постановлений на проведение обязательной вакцинации в организационных коллективах Тататарстана. Сроки исполнения вышли у 136 — это 36% от общего числа. Из них только 3 организации не отчитались — все они приглашены на составление протоколов по ст. 19.7. Из оставшихся 133 организаций у 120 объектов уровень иммунизации более 60%. По словам заместителя главного врача республики Любови Авдониной, 90% организаций «совершенно правильно и адекватно отреагировали». Остальные объекты, у которых охват менее 50% — есть объективные причины: сотрудники в отпусках.

За неделю Роспотребнадзор проверил 326 объектов, в 63 выявили нарушения (19%). Выписан 61 протокол в общей сложности на 500 тысяч рулей. За грубые нарушения приостановлена деятельность двух объектов в Лениногорске — местного магазина и детской игровой комнаты.

Фото: Максим Платонов

Пандемия коронавируса повлияла на рынок коммерческой недвижимости в Татарстане. По словам эксперта, сейчас на рынке сформировалась двоякая ситуация: с одной стороны, есть дефицит коммерческой недвижимости в некотором классе, а с другой — профицит. К остро востребованной, но с невысоким предложением коммерческой недвижимости он отнес, например, торговые помещения на первой линии на первом этаже с отдельным входом. Предложения крупной и дорогой коммерческой недвижимости на рынке есть, но реальных покупателей на нее находится мало.

Русские народные песни от последствий болезни

В России сменился регион-лидер по доле вакцинированных. Белгородская область вышла в лидеры по числу как полностью привившихся, так и тех, кто получил хотя бы одну дозу препарата. По последним данным, от коронавируса привиты 40,5 млн россиян. Два компонента препарата получили 32,9 млн человек.



Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что необходимый уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России может быть сформирован к концу 2021 года. На вопрос, будет ли достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета до конца года, он ответил: «Должны успеть».



Фото: kremlin.ru

Он же заявил, что беременные женщины, привившиеся против COVID-19 «Спутником V», хорошо переносят препарат. В рамках фармаконадзора тоже никаких замечаний нет, добавил Гинцбург.

Врач-офтальмолог «СМ-Клиника» Арпине Адамян рассказала, что коронавирус опасен для глаз. Он поражает кровеносные сосуды, это грозит тромбами и возникновением васкулитов. Чаще всего болезнь вызывает коронавирусный конъюнктивит

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова назвала продукты, помогающие восстановиться после COVID-19. В рацион переболевшего должны входить цельнозерновые крупы, бобовые, фрукты, овощи и ягоды, а также рыба и кисломолочные продукты. Необработанные или цельнозерновые крупы — овсянка, гречка, рис, перловка, булгур богаты витаминами группы В, а содержащиеся в них пищевые волокна необходимы для нормальной работы желудочно-кишечного тракта.

Фото: rostov.ru

Больше половины медиков (63,1%), задействованных в вакцинации, пожаловались на то, что из-за занятости не успевают выполнять рабочий план. 81,4% опрошенных медицинских работников рассказали, что им приходится задерживаться на работе от часа до трех и более. В 70% случаях им приходится задерживаться из-за выполнения плановой работы, не относящейся к вакцинации.

Минздрав Саратова посоветовал переболевшим COVID-19 петь русские песни. Русские народные песни содержат большой набор воздуха и дыхательную гимнастику благодаря их протяжности. В ведомстве считают, что это благотворно будет влиять для восстановления легких.

Экс-заведующий лабораторией центра «Вектор», вирусолог Александр Чепурнов объяснил принцип работы модицифированной вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции. По словам ученого, разработчики изменят S-белок, входящий в состав вакцинного препарата. Так как изменится белок в составе препарата, ученые должны провести дополнительные исследования, в том числе на способность вакцины вызывать тромбозы.

В России в 2,5 раза выросли продажи БАДов. Пики спроса пришлись на сентябрь 2020 года и апрель-май 2021 года, то есть начало второй и третьей волн пандемии. Больше всего вырос спрос на витамин D3 — на 450%.

Фото: crb-ozery.ru

Более половины врачей (85,4%), участвующих в кампании по вакцинации от COVID-19, перегружены и не успевают выполнять плановую работу. По словам 81,4 % медиков, из-за прививочной кампании они вынуждены задерживаться на работе на час, два, три часа или более



Ученые сняли на видео, как SARS-CoV-2 распространяется в организме

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 210 003 605 человек, 4 403 597 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (37 294 291). На второй строчке — Индия (32 358 829), на третьей — Бразилия (20 494 212), на четвертой —Франция (6 636 833 ), на пятой — Россия (6 592 705, данные университета отстают от данных российского оперштаба)



Больше всего смертей зафиксировано в США (625 166). За ними следуют Бразилия (572 641), Индия (433 589), Мексика (251 305), Перу (197 716) и Россия (170 716, данные университета отстают от данных российского оперштаба).

В Британии ученые Оксфордского университета выявили снижение эффективности вакцин против «дельта»-штамма. Выяснилось, что через 90 дней после второго укола препаратами от Pfizer или AstraZeneca их эффективность снижается до 75 и 61% соответственно.

Фото: facebook.com

Международная группа исследователей из США, Канады и Германии сняла на видео, как SARS-CoV-2 добирается до внутренних органов. Попадая в нос, в первые сутки вирус размножался там. На третий день он начал распространяться на другие органы, на четвертый день добрался до мозга. Примерно на шестой день подопытные мыши умирали.

В Турции объявлены новые ограничения. В стране введут обязательные ПЦР-тесты для посещения концертов и кинотеатров — мера коснется непривитых граждан. С началом учебного года 6 сентября непривитым сотрудникам школ нужно будет сдавать ПЦР-тест как минимум дважды в неделю.

От коронавируса скончался японский актер Сонни Тиба, снявшийся в фильмах «Убить Билла» и «Форсаж». Актер был госпитализирован 8 августа, ему диагностировали пневмонию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Фото: daily.afisha.ru

В Риге проходят митинги против массовой вакцинации и коронавирусных ограничений. На улицы вышли Несколько тысяч человек выли на улицы. Бывший министр экономики и экс-министр сообщения Латвии Айнарс Шлесер, который шел во главе колонны, заявил, что целью акция является ненасильственная смена власти.

Жители Гонконга устроили скандал из-за того, что актрисе Николь Кидман, которая прилетела в страну на съемки, правительство в виде исключения разрешило не соблюдать самоизоляцию. Правительство страны же считает, что работа актрисы «способствует поддержанию необходимого функционирования и развития экономики Гонконга».

Ольга Плешкова