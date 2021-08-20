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Главное о коронавирусе на 20 августа: врачи сообщили о перегрузке из-за вакцинации, восстановление песней

11:00, 20.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Главное о коронавирусе на 20 августа: врачи сообщили о перегрузке из-за вакцинации, восстановление песней
Фото: Максим Платонов

Внутрисемейных заражений в 2,7 раза больше

В Татарстане за последние сутки выявили 50 новых случаев COVID-19. Всего на 20 августа в республике зарегистрировано 24 925 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 21 963 человека, в том числе 37 — за минувшие сутки. Умерли 660 человек. 4 252 человека находятся под наблюдением.

Вакцинированы 951 273 человека, из них 778 937 получили второй компонент вакцины.

  • Суточный темп прироста коронавируса в Татарстане составляет 0,2%. Показатель заболеваемости коронавирусом в республике на 100 тысяч населения составляет 638.
  • За неделю зафиксировано небольшое снижение заболеваемости на 2,8% в РТ по сравнению с предыдущей неделей. Но по сравнению с июлем заболеваемость в августе выше на 10,7%.
Максим Платонов
  • По данным Роспотребнадзора Татарстана, внутрисемейных заражений в 2,7 раза больше, чем в трудовых коллективах.
  • Роспотребнадзор выписал 377 постановлений на проведение обязательной вакцинации в организационных коллективах Тататарстана. Сроки исполнения вышли у 136 — это 36% от общего числа. Из них только 3 организации не отчитались — все они приглашены на составление протоколов по ст. 19.7. Из оставшихся 133 организаций у 120 объектов уровень иммунизации более 60%. По словам заместителя главного врача республики Любови Авдониной, 90% организаций «совершенно правильно и адекватно отреагировали». Остальные объекты, у которых охват менее 50% — есть объективные причины: сотрудники в отпусках.
  • За неделю Роспотребнадзор проверил 326 объектов, в 63 выявили нарушения (19%). Выписан 61 протокол в общей сложности на 500 тысяч рулей. За грубые нарушения приостановлена деятельность двух объектов в Лениногорске — местного магазина и детской игровой комнаты.
Фото: Максим Платонов
  • Пандемия коронавируса повлияла на рынок коммерческой недвижимости в Татарстане. По словам эксперта, сейчас на рынке сформировалась двоякая ситуация: с одной стороны, есть дефицит коммерческой недвижимости в некотором классе, а с другой — профицит. К остро востребованной, но с невысоким предложением коммерческой недвижимости он отнес, например, торговые помещения на первой линии на первом этаже с отдельным входом. Предложения крупной и дорогой коммерческой недвижимости на рынке есть, но реальных покупателей на нее находится мало.

Русские народные песни от последствий болезни

  • В России сменился регион-лидер по доле вакцинированных. Белгородская область вышла в лидеры по числу как полностью привившихся, так и тех, кто получил хотя бы одну дозу препарата. По последним данным, от коронавируса привиты 40,5 млн россиян. Два компонента препарата получили 32,9 млн человек.
  • Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что необходимый уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России может быть сформирован к концу 2021 года. На вопрос, будет ли достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета до конца года, он ответил: «Должны успеть».
Фото: kremlin.ru
  • Он же заявил, что беременные женщины, привившиеся против COVID-19 «Спутником V», хорошо переносят препарат. В рамках фармаконадзора тоже никаких замечаний нет, добавил Гинцбург.
  • Врач-офтальмолог «СМ-Клиника» Арпине Адамян рассказала, что коронавирус опасен для глаз. Он поражает кровеносные сосуды, это грозит тромбами и возникновением васкулитов. Чаще всего болезнь вызывает коронавирусный конъюнктивит
  • Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова назвала продукты, помогающие восстановиться после COVID-19. В рацион переболевшего должны входить цельнозерновые крупы, бобовые, фрукты, овощи и ягоды, а также рыба и кисломолочные продукты. Необработанные или цельнозерновые крупы — овсянка, гречка, рис, перловка, булгур богаты витаминами группы В, а содержащиеся в них пищевые волокна необходимы для нормальной работы желудочно-кишечного тракта.
Фото: rostov.ru
  • Больше половины медиков (63,1%), задействованных в вакцинации, пожаловались на то, что из-за занятости не успевают выполнять рабочий план. 81,4% опрошенных медицинских работников рассказали, что им приходится задерживаться на работе от часа до трех и более. В 70% случаях им приходится задерживаться из-за выполнения плановой работы, не относящейся к вакцинации.
  • Минздрав Саратова посоветовал переболевшим COVID-19 петь русские песни. Русские народные песни содержат большой набор воздуха и дыхательную гимнастику благодаря их протяжности. В ведомстве считают, что это благотворно будет влиять для восстановления легких.
  • Экс-заведующий лабораторией центра «Вектор», вирусолог Александр Чепурнов объяснил принцип работы модицифированной вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции. По словам ученого, разработчики изменят S-белок, входящий в состав вакцинного препарата. Так как изменится белок в составе препарата, ученые должны провести дополнительные исследования, в том числе на способность вакцины вызывать тромбозы.
  • В России в 2,5 раза выросли продажи БАДов. Пики спроса пришлись на сентябрь 2020 года и апрель-май 2021 года, то есть начало второй и третьей волн пандемии. Больше всего вырос спрос на витамин D3 — на 450%.
Фото: crb-ozery.ru
  • Более половины врачей (85,4%), участвующих в кампании по вакцинации от COVID-19, перегружены и не успевают выполнять плановую работу. По словам 81,4 % медиков, из-за прививочной кампании они вынуждены задерживаться на работе на час, два, три часа или более

Ученые сняли на видео, как SARS-CoV-2 распространяется в организме

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 210 003 605 человек, 4 403 597 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (37 294 291). На второй строчке — Индия (32 358 829), на третьей — Бразилия (20 494 212), на четвертой —Франция (6 636 833 ), на пятой — Россия (6 592 705, данные университета отстают от данных российского оперштаба)

Больше всего смертей зафиксировано в США (625 166). За ними следуют Бразилия (572 641), Индия (433 589), Мексика (251 305), Перу (197 716) и Россия (170 716, данные университета отстают от данных российского оперштаба).

  • В Британии ученые Оксфордского университета выявили снижение эффективности вакцин против «дельта»-штамма. Выяснилось, что через 90 дней после второго укола препаратами от Pfizer или AstraZeneca их эффективность снижается до 75 и 61% соответственно.
Фото: facebook.com
  • Международная группа исследователей из США, Канады и Германии сняла на видео, как SARS-CoV-2 добирается до внутренних органов. Попадая в нос, в первые сутки вирус размножался там. На третий день он начал распространяться на другие органы, на четвертый день добрался до мозга. Примерно на шестой день подопытные мыши умирали.
  • В Турции объявлены новые ограничения. В стране введут обязательные ПЦР-тесты для посещения концертов и кинотеатров — мера коснется непривитых граждан. С началом учебного года 6 сентября непривитым сотрудникам школ нужно будет сдавать ПЦР-тест как минимум дважды в неделю.
  • От коронавируса скончался японский актер Сонни Тиба, снявшийся в фильмах «Убить Билла» и «Форсаж». Актер был госпитализирован 8 августа, ему диагностировали пневмонию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Фото: daily.afisha.ru
  • В Риге проходят митинги против массовой вакцинации и коронавирусных ограничений. На улицы вышли Несколько тысяч человек выли на улицы. Бывший министр экономики и экс-министр сообщения Латвии Айнарс Шлесер, который шел во главе колонны, заявил, что целью акция является ненасильственная смена власти.
  • Жители Гонконга устроили скандал из-за того, что актрисе Николь Кидман, которая прилетела в страну на съемки, правительство в виде исключения разрешило не соблюдать самоизоляцию. Правительство страны же считает, что работа актрисы «способствует поддержанию необходимого функционирования и развития экономики Гонконга».
Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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