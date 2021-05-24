В Челнах прокуратура выявила нарушения правил содержания животных в передвижном зоопарке

Фото: Илья Репин (архив)

Прокуратура Набережных Челнов установила, что в передвижном зоопарке «Барс» содержание питомцев не соответствует ветеринарно-санитарным правилам, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Надзорное ведомство установило, что в журнале наблюдений за животными отсутствуют обязательные сведения об их физическом состоянии, кормлении и дрессировке. Кормовой рацион и режим питания не утверждены, а на корм нет сопроводительных документов.

Нарушения выявили и вольерах (вагонах) зоопарка: отсутствует ровное гладкое покрытие, что препятствует эффективной уборке и дезинфекции, не оборудованы места, позволяющие животным самостоятельно укрыться от людей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В специальный журнал не вносятся сведения об уборке помещений и вольеров питомцев. Также в зоопарке отсутствует ветеринарный пункт, не заключен трудовой договор с ветеринаром.

В отношении директора зоолуна-парка «Барс» возбудили дела об административных правонарушениях за нарушение ветеринарно-санитарных правил (ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ) и за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки животных (ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ). На зоопарк как юрлицо завели административное дело по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ.

Нарушителю грозит административное приостановление деятельности предприятия на срок до 90 суток.

В зоопарке содержатся павлины, кролики, орел, макака, рысь, бурые медведи, бенгальский и уссурийский тигры, лев, канадский волк, африканские леопарды, пума и енот, уточнили в прокуратуре.

Напомним, что в апреле челнинцы направили жалобу в управление Россельхознадзора по Татарстану на передвижной зоопарк. Один из посетителей описал его как «тюрьму на колесах».



Татьяна Демина