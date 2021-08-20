В России выявили 20 992 новых заболевших коронавирусом
За последние сутки в России выявили 20 992 новых случая коронавируса, выздоровел 20 351 пациент. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 6 705 523 человек, а выздоровевших — до 5 983 405, сообщает федеральный оперштаб.
За сутки болезнь унесла жизни 785 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 174 485 человек.
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