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В России выявили 20 992 новых заболевших коронавирусом

11:27, 20.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России выявили 20 992 новых заболевших коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 20 992 новых случая коронавируса, выздоровел 20 351 пациент. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 6 705 523 человек, а выздоровевших — до 5 983 405, сообщает федеральный оперштаб.

За сутки болезнь унесла жизни 785 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 174 485 человек.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество
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