Новости общества

11:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане 377 организаций получили постановления на проведение обязательной вакцинации от COVID-19

10:54, 20.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане 377 организаций получили постановления на проведение обязательной вакцинации от COVID-19
Фото: Максим Платонов

В Татарстане 377 организаций получили постановления на проведение обязательной вакцинации от COVID-19. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Она отметила, что у 136 организаций вышли сроки исполнения. Из них три не отчитались — они были приглашены на составление протоколов. У оставшихся 133 организаций уровень иммунизации составляет более 60%. Это хороший показатель, добавила она.

Фото: Максим Платонов

Ряд организаций согласовали новые сроки исполнения постановления, так как сотрудники находятся в отпусках.

В Татарстане от коронавируса вакцинировались 951 273 человека. Об этом сообщил замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также