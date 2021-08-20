В Татарстане 377 организаций получили постановления на проведение обязательной вакцинации от COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Татарстане 377 организаций получили постановления на проведение обязательной вакцинации от COVID-19. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Она отметила, что у 136 организаций вышли сроки исполнения. Из них три не отчитались — они были приглашены на составление протоколов. У оставшихся 133 организаций уровень иммунизации составляет более 60%. Это хороший показатель, добавила она.

Фото: Максим Платонов

Ряд организаций согласовали новые сроки исполнения постановления, так как сотрудники находятся в отпусках.

В Татарстане от коронавируса вакцинировались 951 273 человека. Об этом сообщил замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.