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В Татарстане от коронавируса вакцинировались 951 273 человека

10:26, 20.08.2021
В Татарстане от коронавируса вакцинировались 951 273 человека
Фото: Максим Платонов

В Татарстане от коронавируса вакцинировались 951 273 человека. Об этом сообщил замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Второй компонент вакцины получили 778 937 человек. Он добавил, что сейчас в разгаре повторная вакцинация. Для нее может использоваться любой препарат, напомнил Жаворонков.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за сутки выявили 50 новых заболевших коронавирусом. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. Всего в республике выявлено 24 925 случаев заболевания коронавирусом.

ОбществоМедицина Татарстан
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