Рекорд с самыми большими мангалами и звезда TikTok: чего ждать от возвращения «Скорлупино»

Гастрономический рекорд на самых больших мангалах и выступление звезды TikTok

Всероссийский яичный фестиваль «Скорлупино» возвращается в Пестрецы спустя два года — Минмолодежи Татарстана готово выложить за его организацию 3,2 миллиона рублей. Однако точная дата проведения юбилейного, пятого мероприятия неизвестна из-за коронавирусных ограничений.

Площадка все так же будет располагаться в Сосновом бору села Пестрецы.

В рамках фестиваля пройдут соревнования молодежных команд из районов и «Сковородошные забеги». Будет организована площадка «Ско-ко-парк»(контактный зоопарк), фото-зоны «Крылья» и «Воздушный шар», ремесленные ряды, гастрономическая зона с мастер-классами, площадка «Чибешлэр уены». Помимо этого, готовятся торжественное открытие и концертная программа.

Ну и самое главное — на фестивале хотят поставить новый гастрономический рекорд, приготовленный на самых больших мангалах в России.

Фото: vk.com/skorlupino

В стоимость входят полиграфическая продукция, в том числе футболки, баннеры, подарочные сертификаты в магазины бытовой техники для победителей и бейджи, аренда аппаратуры, зарплата работников, услуга по подвозу не менее 16 животных и птиц, запуск фейерверка. В добавок включены услуги уборки, транспортные услуги, услуги аниматоров, средства индивидуально защиты и т.д.

Запланировано и выступления двух артистов, причем российский должен быть популярным и узнаваемым вокалистом в возрасте до 35 лет, участником телепроектов на центральных телеканалах, блогером, звездой TikTok, а также иметь актуальные хиты на дату проведения мероприятия. Татарский артист тоже должен быть узнаваемым, а еще участником теле-проектов на республиканском телеканале. Время выступления обоих — не менее 30 минут.



Для установки рекорда и мастер-классов закупят 15 литров подсолнечного масла, 180 килограммов муки, более 4 тысяч яиц, 100 упаковок с джемом, 200 пачек сливочного масла. 10 килограмм какао-порошка и т.д. Над рекордом будут работать не менее 10 человек, а технология его приготовления согласовывается не позднее, чем за 2 недели до мероприятия.

Что касается самой даты, то она пока точно неизвестна — организаторы в марте объявили о проведении «Скорлупино», а изначальной датой было 17 июля. Потом фестиваль перенесли на 24 июля по техническим и независимым от организаторов причинам, но в это день фестиваль не состоялся — за два дня из-за сложной остановки по коронавирусу в Татарстане мероприятие перенесли на 2 октября и пока другой информации о переносах нет.

Фото: vk.com/skorlupino

То птичий грипп, то коронавирус

«Скорлупино» проводится с 2016 года и с тех пор пережил не мало проблем — летом 2018 года фестиваль отменили из-за птичьего гриппа в районах Татарстана, но в итоге он все же состоялся в октябре. В 2020 году должен был состояться пятый юбилейный фестиваль, одна не сложилось по известной всем причине — пандемии коронавируса.

Между этими событиями, в 2019 году на фестивале приготовили яичницу из 7777 яиц, чтобы установить рекорд Гиннесса. В итоге он был признан «Лучшем событием в области гастрономического туризма» премии Russian Event Awards — 2019.

В том же году «Скорлупино» вошел в пятерку рейтинга самых популярных у туристов гастрономических фестивалей и праздников еды на открытом воздухе в регионах России.

Дарья Пинегина