Фестиваль «Скорлупино» в Татарстане вошел в пятерку самых популярных праздников еды в России

Фестиваль «Скорлупино», который проходит ежегодно в Пестрецах в Татарстане, вошел в пятерку рейтинга самых популярных у туристов гастрономических фестивалей и праздников еды на открытом воздухе в регионах России. Данные приводит аналитическое агентство «ТурСтат».

Список возглавил фестиваль «Раненбургское застолье» в Липецкой области. Далее идут праздник Огурца во Владимирской области, фестиваль Малины в Рязанской области и фестиваль «Донская уха» в Кургане.

IV Всероссийский фестиваль «Скорлупино» состоится 20 июля в Сосновом бору в Пестрецах. В рамках мероприятий пройдут яичные состязания, чемпионат по метанию яиц, сковородошные забеги, петушиный бугорт и другое.

Напомним, в прошлом году фестиваль «Скорлупино» был перенесен на сентябрь из-за птичьего гриппа.