В «Салавате Юлаеве» опровергли слухи о возможном подписании Чудинова

Защитник «Авангарда» Максим Чудинов больше не входит в сферу интересов «Салавата Юлаева». Об этом сообщил генеральный директор уфимского клуба Ринат Баширов.

По его словам, «Салават Юлаев» рассматривал кандидатуру Чудинова полтора месяца назад, но теперь такой вариант усиления команды исключен.

«Сейчас это уже не соответствует действительности. Месяца полтора назад мы рассматривали весь рынок, смотрели этого игрока. Но сейчас могу сказать, что его у нас точно не будет», — сказал Баширов.

Ранее сообщалось, что на Чудинова претендуют «Салават Юлаев» и казанский «Ак Барс».

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