Байден обсудил ситуацию в Афганистане с Макроном

Президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Афганистане, сообщается на сайте Белого дома.

— Они подчеркнули важность продолжения тесной координации между союзниками и демократическими партнерами по Афганистану, в том числе через многосторонние форумы, по вопросам оказания гуманитарной помощи и поддержки беженцев, — говорится в сообщении.

Кроме того, они высоко оценили действия своего персонала, тесно сотрудничавшего в Кабуле во время эвакуации людей.

Вчера российский лидер Владимир Путин и Макрон обсудили ситуацию в Афганистане. Россия и Франция готовы оказать помощь по установлению в стране стабильной обстановки и мира, заявили президенты.

Алексей Нечаев