Путин обратил внимание президента Франции на деструктивные действия Киева

Президент России Владимир Путин во время разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном обратил внимание на деструктивные действия Киева, «который в последнее время целенаправленно обостряет ситуацию на линии соприкосновения». Глава государства также отметил «провокационные законодательные инициативы» Украины, идущие вразрез с Минскими соглашениям.

В ходе разговора была подчеркнута необходимость выполнения Киевом всех ранее установленных договоренностей, в том числе минского «Комплекса мер» 2015 года, сообщает пресс-служба Кремля. Президенты России и Франции подтвердили настрой на координацию усилий стран в «нормандском формате».

Путин и Макрон также обсудили ситуацию в Афганистане, после прихода к власти талибов* (движение запрещено в РФ). Россия и Франция готовы оказать помощь по установлению в стране стабильной обстановки и мира, заявили президенты.

Политики также обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы, выполнение трехсторонних заявлений по Нагорному Карабаху и другие вопросы.

В конце июля МИД России направило Украине ноту с требованием выполнять обязательства по защите воинских мемориалов. Это связано с планами Киева по избавлению от копии ордена Отечественной войны на воинском мемориале «Марсово поле».

*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

Татьяна Демина